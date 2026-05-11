Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Nevşehir Valiliği görevine atanan Hüseyin Kök, düzenlenen karşılama töreni ile görevine başladı.

Nevşehir Valiliği önünde düzenlenen karşılama töreninde Vali Hüseyin Kök, ilk olarak polis tören mangasını selamladı. Ardından kamu kurum müdürleri, protokol üyeleri ve valilik personeli tarafından karşılanan Kök, daha sonra valilik binasına geçti. Valilik makamında düzenlenen törende Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Hüseyin Kök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür etti. Görevine başlamaktan dolayı büyük heyecan duyduğunu ifade eden Kök, Nevşehir'in doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Nevşehir'e hizmet edecek olmanın kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Kök, yaptığı açıklamada 'Bu güzel ve kadim şehirde görev yapacak olmanın ağır sorumluluğunu yüreğimde hissediyorum. Allah'ın izniyle Anadolu'nun kalbinde yer alan medeniyetlerin izini taşıyan, taşın dile geldiği, toprağın alın teriyle bereket bulduğu bu müstesna şehre hizmet etmek için gece gündüz demeden tüm gayretimizle hep birlikte çalışacağız. Kapadokya'nın bu eşsiz coğrafyasında sadece bir idareci olarak değil, bu şehrin bir evladı olarak sizlerden birisi gibi, her bir kardeşimizin derdiyle dertlenen, sevincine ortak olan, umudunu büyüten bir anlayışla görev yapacağız. Nevşehir'imizin sahip olduğu mirasa yakışır şekilde daha ileriye taşımak için hep birlikte canla başla çalışacağız' dedi.