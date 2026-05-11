Aydın'ın Söke ilçesinde Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi bünyesinde düzenlenen 'Diyabet Sertifikasyon ve Bilgilendirme Toplantısı'nda hastalara sağlıklı yaşam, beslenme ve tedavi süreçleri hakkında bilgi verildi. Program sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi tarafından toplum sağlığını korumak ve diyabet hastalarında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda hasta katıldı. Programda İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Kalaslıoğlu tarafından yapılan sunumda, diyabet hastalığında sağlıklı yaşam alışkanlıkları, doğru beslenme düzeni, düzenli doktor takibi ve tedavi süreçlerinin önemi anlatıldı. Katılımcılar, merak ettikleri konular hakkında da uzmanlardan bilgi alma fırsatı buldu. Toplantıya katılan Başhekim Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz ise diyabet hastalarında bilinçli yaşam alışkanlıklarının hastalığın kontrol altına alınmasında büyük önem taşıdığını vurguladı.

Program sonunda katılımcı hastalara sertifikaları Başhekim Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz tarafından verildi. Hastane yönetimi, toplum sağlığını korumaya ve vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.