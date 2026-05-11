Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Madran Mahallesi'nde etkili yağışların ardından meydana gelen göçük nedeniyle zarar gören yayla yolunda başlatılan taş duvar ve düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Bozdoğan Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, göçük oluşan bölgede taş duvar örülerek yol yeniden güvenli hale getirildi. Yapılan düzenleme çalışmalarıyla birlikte yayla yolunun ulaşıma uygun duruma getirildiği öğrenildi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, yoğun yağışların ardından ilçenin farklı noktalarında hızlı şekilde müdahalelerde bulunduklarını belirterek, 'Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz sahada yoğun çalışma yürüttü. Madran Mahallemizde zarar gören yayla yolundaki çalışmalarımızı tamamlayarak yolu yeniden güvenli hale getirdik. Bozdoğan'ımızın her noktasında hizmet üretmeye devam edeceğiz' dedi.

Madran Mahallesi Muhtarı Bekir Çamdipli ise yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, 'Bu seneki yoğun yağışlar nedeniyle yollarımız göçtü. Belediye Başkanımız Mustafa Galip Özel'e, başkan yardımcımıza, fen işleri müdürümüze ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.