Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Ocaklı Mahallesi 77/4 Sokak'ta yeni yol yapım çalışmalarına başlandı.

Uzun süredir mahalle sakinlerinin ulaşımda zorluk yaşadığı bölgede başlatılan çalışmalar çerçevesinde ilk olarak eski toprak yolun stabilize işlemleri gerçekleştirildi. Zeminin daha dayanıklı hale getirilmesi amacıyla yapılan dolgu ve sıkılaştırma çalışmalarının ardından ekipler, yol kenarlarında bordür döşeme çalışmalarına geçti.

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte saha çalışmalarını yoğunlaştıran belediye ekipleri, kent genelinde birçok mahallede eş zamanlı olarak yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini sürdürüyor. Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan çalışmaların planlanan program doğrultusunda hızlı bir şekilde tamamlanacağı belirtildi.

Mahalle sakinleri ise yıllardır kullanılan toprak yolun özellikle yağışlı havalarda çamur, yaz aylarında ise yoğun toz nedeniyle sorun oluşturduğunu ifade ederek başlatılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Şehrin en büyük sorunlarından biri olan yol yatırımlarının artırıldığına dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; 'İlçemizin her noktasında ihtiyaç duyulan çalışmaları planlı şekilde sürdürüyoruz. Ocaklı Mahallemizde başlattığımız yol çalışmasını kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Nazilli'mizin ulaşım altyapısını güçlendirmek adına yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarımız aralıksız devam edecek' dedi.