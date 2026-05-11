Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kente kazandırdığı sağlık yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Başkan Çerçioğlu'nun öncülüğünde hayata geçirilen Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri, Nazilli, Efeler ve Koçarlı ilçelerinin ardından Germencik'te de vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek olan Germencik Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, ilçede yaşayan vatandaşların ağız ve diş sağlığı hizmetlerine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmesini sağlayacak. Nazilli, Efeler ve Koçarlı ilçelerinde kısa sürede vatandaşlardan yoğun ilgi gören poliklinik; güçlü teknik altyapısı, çağdaş tıbbi donanımı ve uzman sağlık personelleri ile Germencik'te de hizmet verecek. Vatandaşların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlanan poliklinikte, ağız ve diş sağlığı alanında birçok hizmet sunulacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sağlık yatırımlarının kent genelinde devam edeceğini belirterek, 'Nazilli, Efeler ve Koçarlı ilçelerimizin ardından 4. Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimizi Germencik'te vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Tüm ilçelerimizde yatırım ve projelerimize devam ediyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Germencik Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Kentimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın' ifadelerini kullandı.

Germencik Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Park Mahallesi Atatürk Caddesi No: 16-A adresinde 14 Mayıs Perşembe gününden itibaren hizmete başlayacak. Vatandaşlar, Germencik Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hakkında detaylı bilgi için 0256 502 70 09, randevu için ise 444 55 09 numaralı telefonlar üzerinden iletişime geçebilecek.