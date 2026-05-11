Aydın'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 54 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 07 -09 Mayıs 2026 tarihleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak Çember-124 operasyonu gerçekleştirildi. 82 unsur ve 245 personelin katılımıyla düzenlenen operasyon kapsamında toplam 54 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların; 14'ünün 0-2 yıl, 10'unun 2-5 yıl, 4'ünün 5-10 yıl, 1'inin ise 10-20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Yakalanan şahısların suç dağılımında ise; 12 şahsın uyuşturucu suçlarından, 7 şahsın hırsızlık suçundan, 2 şahsın yağma suçundan, 1 şahsın çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan, 7 şahsın çeşitli suçlardan, 25 şahsın ise ifadeye yönelik arandığı belirlendi.

Yakalanan şahıslarla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.