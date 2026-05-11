Küçükçekmece Belediyesi'nin 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla ilçe genelinde düzenlediği etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Anneler Günü etkinlikleri kapsamında; Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'nde annelere yönelik oluşturucu Resim ve Ebru atölyesi düzenlendi. Anne ve çocuklara yönelik ise Küçükçekmece kütüphanelerinde Anneler Günü'ne özel çanta yapım atölyesi; Küçükçekmece Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde Annemle Canvada Hayalimi Tasarlıyorum Atölyesi; Halkalı, İkitelli Bilgi Evi ve Çocuk Üniversitesi'nde Annemle Eğlenceli Bir Gün etkinliği ve Yahya Kemal Beyatlı Spor Merkezi'nde ise anne çocuk jimnastik etkinliği düzenlendi.

GSA'da ebru atölyesine katılan Hacer Alkan, ''Daha önce hiç ebru yapmadım ama çocukluğumdan beri hayalimdi. Çocuklardan, ev işlerinden vakit bulamadığım için bir sanatla ilgilenemiyorum. Belediyemizin Anneler Günü etkinliği sayesinde kendime vakit ayırdım ve çocukluk hayalimi gerçekleştirdim, çok mutluyum. Özellikle böyle özel günlerde bizlere yönelik bu tarz etkinliklerin düzenlenmesi bize değerli hissettiriyor. Hafta sonu da çok güzel anne çocuk etkinlikleri var onlara da çocuğumla birlikte katılacağım. Başta Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim'' dedi.

Oğlu Onur Erkul ile birlikte ebru atölyesine katılan Zarema Erkul ise ''Oğlum burada ebru kursuna geliyor. Ben de bugün onunla birlikte bu deneyimi yaşamak istedim, çok güzel vakit geçirdik. Belediyemizin hizmetlerinden çok memnunum. Bu tarz anne çocuk etkinlikleri hem kaliteli vakit geçirmek açısından hem de çocuklarımızla vakit geçirmek anlamında çok güzel, teşekkür ederiz' diye konuştu.