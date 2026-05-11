Vatandaşların kurban ibadetlerini hijyenik, güvenli ve düzenli ortamlarda yerine getirebilmeleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da Ataşehir Belediyesince Kurban Bayramı öncesinde kapsamlı bir hazırlık süreci sürdürülüyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı süresince Ataşehir'de kurban kesim işlemlerinin sağlıklı, hijyenik ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 8 kurban kesim alanı belirlendi.

Vatandaşların kurbanlıklarını sağlıklı ortamlarda satın alarak kesimlerini sağlayabilmeleri için Ataşehir Belediyesi bu yıl da gerekli tüm hazırlıklarını tamamladı. Belirlenen kurban satış ve kesim alanları Ataşehir Belediyesinin Veteriner İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü tarafından itinayla denetim altında tutulacak. Bu yıl Ataşehir'de çevresel şartlara uygun şekilde düzenlenerek, gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanan sekiz ayrı noktada kurban satış ve kesim hizmeti verilecek. Hem çevresel sağlık şartlarına uygun şekilde düzenlenen, hem de denetim altına alınan bu alanlar, kurban kesim işlemlerinin plansız ve gelişigüzel yapılmasının önüne geçecek.

Denetimler ve temizlik hizmetleri artırıldı

Bayram süresince Veteriner İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta müdürlüklerine bağlı ekipler, satış ve kesim alanlarında düzenli denetimler gerçekleştirecek. Kesim sonrası oluşabilecek çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla temizlik ekipleri artırılmış kadro ile çalışacak, kurban atıklarının bertarafı için özel önlemler alınacak. Belediyenin tüm birimleri, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirebilmesi için koordineli bir şekilde çalışacak. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla her satış ve kesim alanının başında sorumlu kişiler görevlendirilecek.

Kaçak kesim ihbarında bulunmak veya diğer şikâyetlerini bildirmek isteyen vatandaşlar, Ataşehir Belediyesi çağrı merkezinden destek alabilecekleri belirtilirken, vatandaşların kurban kesim işlemlerini yalnızca belirlenen alanlarda gerçekleştirmeleri ve ilgili kurallara riayet etmeleri hatırlatıldı.

Ataşehir Belediyesi tarafından Kurban Bayramı için belirlenen satış ve kesim noktaları ise şöyle:

İBB Satış ve Kesim Yeri, Ferhatpaşa Mah. Efe Sokak.

Ferhatpaşa / İBB yanı, Ferhatpaşa Mah. G.67 Sokak.

Ferhatpaşa / Kızılıdağ TIR Parkı, Ferhatpaşa Mah. G.67 Sokak 18/1.

Ferhatpaşa / Ferhatpaşa Mah. Heybe Sokak.

Ferhatpaşa / Ferhatpaşa Mah. Akdal Sokak.

Ferhatpaşa / Eksen World TIR Parkı, Ferhatpaşa Mah. Gazipaşa Cad.

Yenisahra Kurban Kesim Yeri, Yenisahra Mah. Karabey Sokak No: 14/A.