Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde bulunan Ayrancılar köyü civarında meydana geldi. M.A. yönetimindeki 56 ABH 555 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında; otomobilde bulunan 5 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye götürülürken, kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.