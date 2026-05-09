Bitlis'in Hizan ilçesinde bulunan Gayda Barajı Gölü, kış mevsiminde etkili olan kar ve yağmur yağışlarının ardından yeniden dolarak doğaseverlere eşsiz manzaralar sundu.

Bir dönem kuraklık nedeniyle su seviyesi büyük ölçüde düşen baraj gölü, ilkbaharın gelişiyle birlikte yeniden hayat buldu. Dağların arasında adeta bir doğa harikası görünümüne kavuşan Gayda Barajı Gölü'nde oluşan manzara, gökyüzünün ve çevredeki doğal güzelliklerin suya yansımasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Özellikle sabah ve gün batımı saatlerinde oluşan yansımalar bölgeye ayrı bir güzellik kattı. Doğanın canlanmasıyla birlikte çevresi yeşile bürünen göl, sakin görüntüsüyle dikkat çekerken, ortaya çıkan eşsiz manzaralar dron ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde gölün doluluk oranındaki artış, çevredeki doğal doku ve suyun oluşturduğu etkileyici yansımalar gözler önüne serildi.