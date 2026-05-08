Bitlis'in Ahlat ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından, 2022 yılında UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kaydedilen 'Ahlat Taş İşçiliği Geleneği'nin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 'Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı' düzenlenecek. Bitlis Valiliği ve Ahlat Kaymakamlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek çalıştay, 12 Mayıs 2026 Salı günü Ahlat'ta yapılacak. Ahlat Uygulama Oteli'nde düzenlenecek çalıştayda; Ahlat taş işçiliği geleneğinin mevcut durumu, geleneksel bilgi aktarımı ve usta-çırak ilişkisinin sürdürülebilirliği, kullanılan ham maddenin temini, geleneksel motiflerin korunması ve farkındalık çalışmalarına ilişkin konular ele alınacak.

Saat 09.00'da kayıt kabul ile başlayacak program, açılış konuşmaları ve sunumların ardından değerlendirme toplantıları ile devam edecek. Çalıştay kapsamında akademisyenler, araştırmacılar, taş ustaları ve ilgili kurum temsilcileri bir araya gelerek UNESCO listesinde yer alan Ahlat taş işçiliği geleneğinin korunması ve sürdürülebilirliğine yönelik görüş alışverişinde bulunacak.