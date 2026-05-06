Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etabı başladı.

Adıyaman Nemrut Dağı'ndan yola çıkan ekip yaklaşık 7 saatlik yolculuğun ardından Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'na vardı. Burada tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığını gezerek hatıra fotoğrafı çeken ekip, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerine dikkat çekti.

Tarihi alanda gazetecilere açıklama yapan Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, 'Toplam yolculuğumuz 1,5 ay sürüyor. Arabalarımızın çoğunu Nepal'de yardım kuruluşuna hibe edeceğiz. Bu kullandığım aracı ise çekiciyle getirerek Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz. Bu rotadan üçüncü geçişim. Ama Ahlat'a daha önce hiç girmedik. Doğubayazıt üzerinden İran'a gidiyorduk. Cumhurbaşkanlığından çıktıktan sonra Aksaray'a vardık. Orada muhteşem bir organizasyonla karşılandık. Burada gerçekten çok güzel misafirperverlik var. Benzinliklerde ücretsiz çay ikram ediyorlar. Tabii katılımcılar döndükten sonra gönüllü elçilerimiz olacak. Türkiye'nin yumuşak yüzünü gösterecekler. Almanya, İtalya, Belçika, Bulgaristan, İngiltere ve Türkiye'den katılımcılar var' dedi.

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Kıvanç Yaralı ise, 'İstanbul'dan Almanya'ya uçakla gittim. Almanya'dan Bitlis Ahlat'a kadar araç sürdüm. Fiziksel olarak yorgun olsak da Ahlat Selçuklu Mezarlığında olmanın bize verdiği manevi huzur bizi doyurdu. Açıkçası burada olmak bizi çok mutlu etti. Burada atalarımızın mezarlarını gördük ve kültürel mirasımızla tanıştık. İlk defa buradayız. Daha öncesinde ralliye 4 kez katıldım fakat Bitlis'e ilk defa geliyoruz. Harika bir duygu. Umarım herkes bir gün buraya gelerek bu mirası görür' diye konuştu.

Antalya'dan katılan Mustafa Karakimseliler de, 'Bu ralliye üçüncü katılışım. Daha önce Doğubayazıt'tan ve Hopa'dan geçtim. Hayatımda ilk defa Ahlat'a geliyorum ve gerçekten çok beğendim. Selçuklu kabristanı da çok etkileyici. İnşallah tekrar gelirim. Şimdi kısa bir tur oldu ama umuyorum ki daha sonra birkaç günlüğüne Ahlat'a geleceğiz.' İfadelerine yer verdi.

Geceyi Ahlat'ta geçirecek olan ekip yarın Erzurum Palandöken'e doğru yola çıkacak.

Almanya'dan 27 Nisan'da başlayan ralli, Türkiye etabının ardından İran ve Türkmenistan üzerinden ilerleyerek Orta Asya rotasını takip edecek ve Nepal'de son bulacak.