Güroymak Tarım ve Orman İlçe Müdürü tarafından Doğu Anadolu Projesi DAP Bölge İdaresi Başkanlığına sunulan makine ekipman projesi kabul edildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Güroymak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Reşit Kardaş, ilçede faaliyet gösteren çiftçileri geliştirmeye devam ettiklerini ifade ederek, 'Bu kapsamda DAP Bölge İdaresi Başkanlığına sunduğumuz Lazerli Tesviye Makinası projemiz desteklenmiş ve ilçe müdürlüğümüz tarımsal ekipman park alanımıza makinayı alarak çiftçilerimizin hizmetine sunmaya başladık. Teknolojiyi tarıma katmak ve tarımda mekanizasyonu üst seviyeye çıkartmak; yenilikleri en iyi şekilde araştırarak yeni makinalar almak için araştırıyoruz. Arazi eğimi, sulama zorluklarını, tarla su tutma kapasitesini eşitleme ve doğru tarla eğimi için lazerli tesviye makinasını ilçe müdürlüğümüz ekipmanlarına kattık. 75 beygir ve üstü çift çeker ve 4 çıkışlı tüm traktörlerin kullanabileceği makinayı; teknik personelin eğitimi sonrasında kullandırmaya başlayacağız. Çiftçilerimize hayırlı olsun' dedi.