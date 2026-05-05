Bitlis'in Güroymak Kaymakamlığına bağlı aile destek merkezi (ADEM) bünyesinde açılan halı dokuma kursunda kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyor.

Ev hanımları ve genç kızların yoğun ilgi gösterdiği kursta, geleneksel halı dokuma sanatı yaşatılarak yeni nesillere aktarılıyor. Hafta içi her gün sabah 08.00 ile 12.00 saatleri arasında faaliyet gösteren kursta toplam 8 kursiyer eğitim alıyor. Kursiyerler, el emeği göz nuru ile binlerce ilmek atarak ürettikleri halılarla hem el becerilerini geliştiriyor hem de ekonomik kazanç elde ediyor. Büyük emekle hazırlanan el dokuması halılar, daha tamamlanmadan alıcı bulurken, kurs ise bölgedeki kadın istihdamına da katkı sağlıyor.

Kurs eğitmeni Azize Güleryüz Kara, 22 yıllık eğitmenlik hayatında binlerce kadının hayatına dokunduğunu ifade etti. Güleryüz Kara, ev hanımlarına ve genç kızlara meslek öğretmenin yanı sıra sosyalleşmede de yardımcı olduklarını belirterek, 'Binlerce insanın, binlerce kadınımızın hayatına dokunuyoruz. Onlara meslek öğretiyoruz, sosyalleştiriyoruz, aile bütçelerine katkı sağlamalarını sağlıyoruz. Başta bu desteği bize sağlayan ilçe kaymakamımıza ve ADEM çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dokuduğumuz halılar genelde sipariş üzerine geliyor. Pazarlama olanağı yelpazemiz çok geniş. Halılarımız yüzde 100 yün. Desenleri kendim ayarlamaya çalışıyorum, renkleri kendim belirliyorum. Kursiyerlerimize de bu şekilde aktarıyorum. Onlar da ellerinden geldiği kadar kaliteli halılar dokunmaya çalışıyorlar. Zaten bu sayede edindiğimiz bir markamız var. Bu şekilde satışlarımız çok güzel, başarılı, avantajlı kazançlarımız oluyor. Halılarımız kilitli yel dokuma diye geçiyor. Kursiyerlerimiz bunu 1,5-2 ay içerisinde ilmek ilmek, emek vererek, göz nuru harcayarak dokuyorlar' dedi.

Ev hanımı Ayten Çavunmirza da halı dokuma kursu sayesinde hem meslek edindiğini hem de para kazandıklarını ifade ederek, 'Hem öğreniyoruz hem de ücretli. Ailemize yardımcı oluyoruz' dedi.

Güroymak ADEM Koordinatörü Meryem Akın ise ADEM bünyesinde toplamda 11 kursun olduğunu belirtti. Bu kurslarda ise 200'e yakın kursiyerin bulunduğunu söyleyen Akın, 'Kurslardan yararlanan yaklaşık 200'e varan kursiyerimiz var. 11 adet kursumuz ve bu kursumuzun lokomotifi olan halı kursumuzla şu an faaliyet gösteriyoruz. Halı kursumuzun ve diğer kurslarımız için kadınlara önerebileceğim en elzem durum, boş vakitlerini değerlendirebilecekleri, hem sanatsal aktivitelerden yararlanabilecekleri çok muazzam kurslarımız var. Bu kurslarımızı gezip görmeleri ve değerlendirmeleri adına sizler aracılığıyla kadınları buraya davet ediyoruz' diye konuştu.