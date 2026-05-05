Eskişehir'de geçimini besicilikle sağlayan çift, mayısta yağan kara rağmen gösterdikleri dayanışma ile takdir topluyor.

Eskişehir'in yüksek kesimlerine yağan kar güzel manzaralar oluşturursa da bazı vatandaşların gündelik hayatlarını zorlaştırdı. Özellikle küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler, koyunlarını besi yerlerinde yemlemek zorunda kaldı. Seyitgazi ilçesi kırsal Şükranla Mahallesinde 41 yıldır evli olan Hamiyet ve Hikmet Givci çifti, içinde koyun ve keçinin bulunduğu 100 küçükbaş hayvana ağıllarında bakıyor. Keskin soğuğa ve kar yağışına rağmen işlerini yardımlaşarak gören çiftin dayanışması takdir topluyor.

'Eşime yardım etmek için çıkıyorum, onu hiç yalnız bırakmam'

Konuya ilişkin konuşan Hamiyet Givci, 'Biz, 41 yıldır evliyiz. Hayvancılık yapıyoruz. Kar yağdığında hayvanlara bakmak zor oluyor. İçerden çıkmak istemiyorum bazen, ama eşime yardım etmek için çıkıyorum, onu hiç yalnız bırakmam. Hayvanları gütmeye de giderim evde de yardım ederim' dedi.

'Kar yağınca otlamaya çıkaramıyoruz'

Karlı havada küçükbaş hayvanları beslemenin zorluğundan bahseden Hikmet Givci ise '20 senedir hayvancılık yapıyoruz. Kar beklemiyorduk ama yağdı bereket olur inşallah. Kış aylarında soğuk oluyor, hayvanların bakımı zor oluyor. Kar yağdığında otlatmaya götüremiyoruz o nedenle ot ve saman balyası veriyoruz' ifadelerini kullandı.