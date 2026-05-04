Bitlis merkez ile Tatvan ilçesi arasında yer alan Rahva Ovası, ilkbahar mevsiminin etkisiyle birlikte yeşile bürünerek etkileyici bir görünüme kavuştu.

Doğanın uyanışıyla birlikte ovanın geniş düzlükleri canlı bir yeşil örtüyle kaplanırken, bölge adeta kartpostallık manzaralara sahne oldu. Arka fonda ihtişamıyla yükselen Kirkor Dağı ise bu doğal güzelliğe ayrı bir derinlik kattı. Dağın silueti ile Rahva Ovası'nın yemyeşil dokusu birleşince ortaya görsel açıdan dikkat çekici kareler çıktı.

Doğa fotoğrafçısı ve içerik üreticisi Oğuz Mutlu tarafından dron ile çekilen görüntüler, bölgenin doğal güzelliğini tüm detaylarıyla gözler önüne serdi. Geniş açıdan kaydedilen karelerde ovanın ferahlığı ve dağın heybeti bir arada yer alırken, ortaya çıkan manzara izleyenleri hayran bıraktı.

İlkbaharın gelişiyle birlikte canlanan Rahva Ovası, özellikle fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için dikkat çekici bir rota haline gelirken, bölgenin doğal zenginliği bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.