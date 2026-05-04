MANİSA (İHA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) Play-Off Yarı Final Serisi ilk maçında Turgutlu Belediyespor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Gelişim'i son saniyelerde bulduğu basketlerle 64-63 mağlup ederek seriye galibiyetle başladı.

Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe Gelişim, ilk periyodu 16-14 önde kapattı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, soyunma odasına 36-32 önde girdi. Üçüncü periyotta farkı açan Fenerbahçe Gelişim, skoru 51-44'e taşıdı.

Son çeyrekte ise sahneye çıkan Turgutlu Belediyespor, savunmadaki sertliğini artırıp hücumda kritik sayılar buldu. Taraftarının da büyük desteğini arkasına alan kırmızı siyahlılar, nefes kesen son dakikalarda hata yapmayarak parkeden 64-63 galibiyetle ayrıldı.

Turgutlu temsilcisinde Ronahi Zilan Kıran 19 sayı, Sümeyya Özcan 15 sayı, 7 ribaund, Mikayla Cowling ise 10 sayı, 10 ribaund, 4 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Tribünler maça damga vurdu

Karşılaşmada 2 bini aşkın taraftar tribünleri doldurarak unutulmaz bir atmosfer oluşturdu. Maç boyunca takımlarını destekleyen taraftarlar, özellikle son periyotta oluşturdukları enerjiyle geri dönüşte büyük pay sahibi oldu.

Rövanş İstanbul'da

Serinin ikinci maçı 5 Mayıs Salı günü İstanbul'da Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride Turgutlu Belediyespor, avantajını sürdürmeyi hedefliyor.

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, maç sonrası yaptığı açıklamada, 'Son ana kadar mücadeleyi bırakmadık. Taraftarımızın enerjisini sahada hissettik. Bu galibiyet bizim için çok değerli' dedi.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise, 'Bu takım Manisa'nın gururu. Tribünlerde büyük bir aile atmosferi vardı. Finale giden yolda önemli bir adım attık' ifadelerini kullandı.