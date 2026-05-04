Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle kökleri gevşeyen asırlık bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç park halindeki bir araca zarar verirken, olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

Olay, Sarıgöl ilçesi Yokuşbaşı Caddesi Kumcu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir devam eden yağışlar nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu metruk bir binanın önünde bulunan asırlık sabır ağacı kökünden devrildi.

Ağacın devrilmesi sırasında sokakta park halinde bulunan bir araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Yetkililer, bölgede benzer risk taşıyan ağaçlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması teselli kaynağı oldu.