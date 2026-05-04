Edinilen bilgiye göre, Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Samandöken köyünde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.