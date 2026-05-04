Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentte etkili olan süper hücre sonrası oluşan hasarın bilançosu ile ilgili açıklamalarda bulunarak, 'Can kaybımız yok, tedaviye ihtiyaç duyan 14 yaralımız var. Yaklaşık 100 bina ile 39 okulda hasar var' dedi.

Gaziantep genelinde dün öğle saatlerinden sonra 'süper hücre' fırtınası etkili oldu. Bir anda bastıran fırtına kentin pek çok noktasında hayatı adeta felç etti. Fırtınada etkili olan yağmur, dolu, hortum ve rüzgar, cadde ve sokaklar ile köprü altlarını göle çevirdi. Yaklaşık yarım saat süren fırtınada çatılar uçarken, dereler taştı, araçlar zarar gördü, evler hasar aldı, ağaçlar kökünden söküldü. Hortumun da oluştuğu kentte sel meydana gelirken 23 kişi yaralandı.

Vali Çeber, son durumu açıkladı

Vali Kemal Çeber, kenti etkisi altına alınan ve ciddi zarar neden olan süper hücre ile ilgili bilançoyu paylaştı. Afetin hasara neden olduğu okullarda yaptığı incelemelerin ve yetkililerden aldığı bilgilerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Çeber, kentte can kaybı olmasının sevindirici olduğunu ancak pek çok noktada ciddi hasarların meydana geldiğini ve tespit çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

'Can kaybımız yok, pek çok noktada hasar meydana geldi'

Çeber, 'Dün akşam ilimizde oldukça şiddetli bir hava olayı yaşandı. Meteorolojik uyarılar bir gün önceden yapılmıştı ancak 'süper hücre' olarak adlandırılan bu sistem kısa sürede, dar bir alanda çok yoğun etkisini gösterdi. Yaklaşık yarım saat süren bu süreçte dolu, fırtına, yoğun yağış ve yer yer hortum etkili oldu. Bu şiddetli hava olayı nedeniyle tarım alanları, araçlar ve enerji hatları başta olmak üzere birçok alanda hasar meydana geldi. En sevindirici nokta ise herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Önceden yapılan uyarılar ve alınan tedbirlerin bu sonuçta etkili olduğu değerlendirilmektedir. Olayda 14 kişi tedavi altına alınmış olup, bunlardan birinin durumu orta seviyede, diğerlerinin ise hafif olduğu belirtilmiştir' dedi.

'100 binada ile 39 okulda hasar var, tarım alanlarında zarar var'

Yaşanan afette rakamsal verileri de paylaşan Vali Çeber, 'İlimiz genelinde yaklaşık 85-100 civarında binada çatı uçması ve benzeri hasarlar tespit edilmiştir. Tarım alanları anlamında da özellikle Nizip, Karkamış ve Şahinbey bölgelerinde etkilenmenin daha yoğun olduğu görülmektedir. Kırsal mahallelerde de yıkılan ve hasar gören yapılar bulunmaktadır. Eğitim kurumlarımızda yapılan incelemeler sonucunda 39 okulda çatı uçması ve cam kırılması gibi riskli durumlar tespit edilmiştir. Bu nedenle öncelikle bu okullar için tatil kararı alınmış, ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda öğrenci ve velilerin tedirginliği de göz önünde bulundurularak il genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir. Bugün içerisinde tüm okullarda detaylı incelemeler tamamlanacak ve akşam saatlerinde kamuoyuna güncel durum hakkında bilgi verilecektir' ifadelerini kullandı.

'Riskli görülen okullarda alternatif çözümler geliştirilecek'

Çeber, 'Meteorolojik verilere göre bugün için ciddi bir uyarı bulunmamakla birlikte yağış ihtimali devam etmektedir. Bu durum, özellikle çatı onarım çalışmalarını zorlaştırabileceğinden, can güvenliği açısından gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğü de bu kapsamda gerekli planlamaları yaparak riskli görülen okullarda alternatif çözümler geliştirecektir. Olayın hemen ardından tüm kurumlarımız ve belediyelerimiz ekip ve ekipmanlarıyla sahada aktif şekilde görev almıştır. Öncelikli olarak devrilen ağaçlar kaldırılmış, uçan çatılar güvenli hale getirilmiş ve zarar gören tabelalar ile altyapı unsurlarına hızlıca müdahale edilmiştir. Bu sayede günlük yaşamın normale dönmesi sağlanmıştır. Bugün itibarıyla ise hasar tespit ve onarım çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edilmektedir' dedi.