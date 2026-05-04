Esenyurt'ta bir düğün konvoyundaki sürücüler ters yöne girmeye çalışınca ortalık karıştı. Konvoydaki şahıslar, geri geri gitmek istemeyen sürücülere küfür ederek araçlarına saldırdı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre düğün konvoyu yapan bir grup vatandaş ters yöne girmek istedi. O sırada sokaktan çıkmak üzere olan taksiciye geri geri gitmesini söyleyen bir şahıs 'Ters yöndesiniz' cevabını alınca küfür etmeye başladı. Annesi ve yakınlarının müdahalesine de aldırmayan şahıs taksiyi de yumruklarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.