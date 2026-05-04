İstanbul Şişli'de bir şahıs, eski kız arkadaşının evinde karşılaştığı adamı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı.

Olay, dün sabah 08.00 sıralarında Eskişehir Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre İ.Ç., evine gittiği eski kız arkadaşı Ç.A.'yı S.Ö. ile birlikte gördü. Bunun üzerine taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbede üzerine İ.Ç., bıçakla Ş.Ö.'yü vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ş.Ö., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.Ç. polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.