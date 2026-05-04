Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından yürütülen 'TR22 Güney Marmara Bölgesi Lojistik Kümelenmesi' çalışması ile Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan bölgenin lojistik sektöründe rekabet gücünün artırılmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

Metropollere yakınlığı, gelişmiş sanayi ve ticaret altyapısı ile lojistik sektör açısından yüksek bir potansiyele sahip, stratejik ulaşım aksları üzerinde yer alan Güney Marmara Bölgesi için; Bölgenin bu avantajlarını daha etkin kullanabilmesi, sanayi alanlarının ulaşım ağlarıyla entegrasyonunun güçlendirilmesi ve ihracat kapasitesinin artırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile yapılan toplantı kapsamında bir araya geldi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, lojistik kümelenme çalışmasının ortak akıl ve veri temelli bir süreçle yürütüldüğünü vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

'Bölgemizin sahip olduğu lojistik gücü birlikte ele alacağız'

'Balıkesir ve Çanakkale'nin lojistikte sahip olduğu güçlü ve avantajlı yönlerini; üretim, dış ticaret ve ekonomik değer açısından nasıl daha etkin değerlendirebileceğiz birlikte ele alacağız. Mevcut durumumuzu ortaya koyarken, gelişim alanlarımızı belirleyecek; hangi iş birlikleri ve projelerle ilerleme sağlayabileceğimizi değerlendireceğiz. Bu süreçte yürütülen bilimsel ve saha çalışmaları ile paydaş görüşmeleri doğrultusunda kapsamlı bir analiz ortaya çıkacak.'

'Hedefimiz, Bölgenin lojistik alanındaki yol haritasını ortak bir model olarak ortaya koymak'

Hem dış ticaretle rekabetçiliğin arttırılması hem küresel değer zincirinde yeni koridorların oluşturulması anlamında da bu lojistik kümelenme çalışmasının güzel sonuçlar getireceğini dile getiren Adıyaman, 'Bizim için en temel mesele, ortaya çıkacak sonucun paydaşlarımızla birlikte şekillenmesidir. Kurum olarak benimsediğimiz yaklaşım; yalnızca kendi değerlendirmelerimizi yansıtan değil, birlikte oluşturulan, sahiplenilen ve sürdürülebilirliği olan çalışmalar ortaya koymak olacak. Hedefimiz, bölgenin lojistik alanındaki yol haritasını ortak bir model olarak ortaya koymak. Kümelenme modeline büyük önem veriyoruz; bu çalışmanın lojistikte Türkiye'ye örnek teşkil edebilecek bir yapı oluşturacağına inanıyoruz.' diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ve Prof. Dr. Selva Staub da katılımcılara; yürütülen analiz çalışmaları, saha çalışmaları ve bölgenin lojistik potansiyeline ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak lojistik kümelenme sürecine yönelik öneri ve tespitlerini aktardılar.

Güney Marmara'nın lojistik potansiyeli ortaya konuldu

Yıl boyu GMKA koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, TR22 Bölgesi lojistik sektörü bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak mevcut durum analizi gerçekleştirildi. Altyapı, kapasite, paydaş yapısı ve sektörler arası ilişkiler detaylı şekilde incelenerek; gerçekleştirilen paydaş görüşmeleri ile sektörün ihtiyaçları, sorun alanları ve gelişim fırsatları ortaya konuldu.

Analiz sürecinde ayrıca bölgenin rekabetçilik düzeyi, iş gücü yapısı, dijitalleşme kapasitesi ve yeşil lojistik uygulamaları da değerlendirilerek lojistik kümelenme potansiyeli tespit edildi. TR22 Bölgesi'nin planlı, sürdürülebilir ve rekabetçi bir lojistik kümelenme yapısına kavuşturulması; bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak şekilde sektörler arası iş birliğinin artırılması ve ulusal ile uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşılması hedefleniyor.