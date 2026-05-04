Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sabah saatlerinde çıkan ev yangınında alevlerin sardığı dairede mahsur kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Sabah saatlerinde çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, balkondan daireye girerek içeride inceleme yaptı.

Ekipler, evde bulunan 88 yaşındaki Mustafa Gökmen'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı adamın yangın sırasında balkona çıkmaya çalıştığı esnada fenalaşarak yere yığıldığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, apartmanın birinci ve ikinci katlarında maddi hasar meydana geldi. Gökmen'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.