Van'ın Gevaş ilçesi Ağin Koyu'nda mahsur kalan 36 kişilik off-road ekibi, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla kurtarılarak Gevaş İskelesi'ne getirildi.

Van'da dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, 36 kişilik bir off-road ekibinin Ağin Koyu mevkiindeki ormanlık alanda mahsur kaldığı bildirildi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı'na bağlı botlar, bölgeye intikal etmek üzere kısa sürede göle açıldı.

Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekipleri, mahsur kalan vatandaşları botlara alarak tahliye işlemini gerçekleştirdi. Van'ın Gevaş ilçesindeki iskeleye emniyetli bir şekilde ulaştırılan 30 erkek, 4 çocuk ve 2 kadından oluşan toplam 36 kazazedenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.