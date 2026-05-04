Manisa'nın Demirci ilçesinde yarım asırlık antika görünümü kazandırılmak istenen el dokuması halılar, ilginç bir yöntemle eskitiliyor. İlçedeki ana yollara serilen halıların üzerinden günlerce araçlar geçerken, bu yöntemle dokusu incelen ve renkleri solan halılar Avrupa ve Amerika'daki malikaneler ile Arap dünyasındaki saraylara ihraç ediliyor.

Demirci ilçesinde el emeği göz nuruyla dokunan dünyaca ünlü Türk halıları, alışılagelmişin dışında bir işlemden geçerek ekonomiye kazandırılıyor.

Tezgahlardan yeni çıkan halılar, antika değeri kazanması için güneşin altına ve araç trafiğinin yoğun olduğu yollara seriliyor.

Yaklaşık 10 gün boyunca üzerinden kamyon, otomobil ve motosiklet geçen halılar; hem dokusunun incelmesi hem de renklerinin doğal yollarla solması sayesinde 60 yıllık bir 'yaşanmışlık' görüntüsüne kavuşuyor.

Düğümler araçların tonajıyla kenetleniyor

Yollara serilen halılar, 10 günlük süre zarfında belirli aralıklarla ters düz edilerek her iki yüzünün de eşit oranda aşınması sağlanıyor.

Araçların lastik baskısıyla düğümleri birbirine kenetlenen ve kalın dokusunu yitiren halılar, daha sonra yoldan toplanarak titiz bir temizlik sürecine alınıyor. Tozlarından arındırılan halılar, tam 3 kez özel dezenfekte işlemlerinden geçirilerek hijyenik hale getiriliyor.

'Avrupa doğallık, Amerika yaşanmışlık istiyor'

Halı eskitme işlemini sipariş üzerine gerçekleştirdiklerini belirten işletme sahibi Ali Sarı, 'Halıyı yola serdiğimizde üzerinden araçlar geçtikçe düğümler birbirine yapışıyor ve halı doğal bir şekilde eskiyor.

Kimyasal kullanmadan, sadece güneş ve trafik yüküyle halıya 60 yıllık bir görünüm veriyoruz. Bu işlemden sonra yıkama, kurutma, çakım ile gerdirme ve son rötuş tıraşını yapıyoruz. Avrupa pazarı özellikle kimyasalsız ve doğal yün halıları tercih ediyor' dedi.

Demirci el halısında Türk düğümü

Türk düğümü tekniğinin bu işleme dayanabilecek tek yöntem olduğunu vurgulayan Sarı, makine halılarının bu baskıya dayanamayacağını ifade etti. Yılda yaklaşık bin 500 metrekare halıyı bu yöntemle hazırladıklarını belirten Sarı, 'Bu halılar büyük saraylarda, devasa malikanelerde kullanılıyor. Özellikle Arabistan'da krallar bu halıları tercih ediyor. İngiltere, Kanada, Almanya ve Amerika gibi ülkelere de yoğun ihracat gerçekleştiriyoruz' şeklinde konuştu.