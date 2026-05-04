Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban öncülüğünde yürütülen 'Her Kadın Güzeldir' projesi, bu kez Yağcılar ve Asmacık Mahallesi'nde kadınlara ulaştı. Etkinlikte 70'in üzerinde kadına ücretsiz bakım hizmeti sunuldu.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban öncülüğünde hayata geçirilen 'Her Kadın Güzeldir' projesi, ilçenin farklı mahallelerinde kadınlara yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Proje kapsamında son olarak Yağcılar ve Asmacık Mahallesi'nde yaşayan kadınlarla bir araya gelindi.

Etkinliğe Serap Balaban'ın yanı sıra Belediye Meclis Üyesi Güleycan Uzun, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel, Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi Koordinatörü Burçin Umut Doğru ile müdürlük personelleri katıldı.

Proje kapsamında iki mahallede kadınlara ücretsiz saç bakımı, cilt bakımı ve çeşitli güzellik uygulamaları sunuldu. Özellikle Yağcılar Mahallesi'nde yoğun ilgi gören etkinlikte kadınlar hem kendilerine zaman ayırma fırsatı buldu hem de keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikte 70'in üzerinde mahalle sakini kadına hizmet verilirken, projenin yalnızca dış görünüşe yönelik olmadığı, aynı zamanda kadınların kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sağlamayı amaçladığı vurgulandı.

Yunusemre Belediyesi tarafından yürütülen proje, kadınlara moral ve motivasyon sağlarken mahallelerde sosyal dayanışmayı da güçlendirmeye devam ediyor.