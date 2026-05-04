Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Scientix Projesi kapsamında düzenlenen 'Mersin STEM Çalıştayı', 27-30 Nisan tarihleri arasında 100'ü aşkın öğretmenin katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi. Modern eğitim yaklaşımlarının sahaya yansıtılmasını amaçlayan çalıştay, teorik ve uygulamalı içerikleriyle dikkat çekti.

Çalıştayın açılış programı, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, ilçe milli eğitim müdürleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Program kapsamında, STEM alanında Avrupa çapında başarı elde ederek Mersin'i temsil eden eğitmenlere plaket takdim edildi.

Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, çağın gerekliliklerine uygun eğitim modellerinin önemine vurgu yaparak, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Özdemirci, Mersin'in uluslararası başarılarıyla STEM alanında önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Teoriden uygulamaya eğitim süreci

Çalıştay süresince öğretmenler; problem çözme, eleştirel düşünme ve üretim becerilerini geliştirmeye yönelik yoğun bir eğitim programına katıldı. Programın ilk aşamasında Scientix Platformu, STEM Keşif Kampanyası ve proje hazırlama teknikleri üzerine bilgilendirmeler yapıldı.

Uygulama bölümünde ise farklı branşlardan öğretmenler bir araya gelerek özgün STEM projeleri geliştirdi. Geliştirilen projelerin uluslararası platformlara taşınması hedeflenirken, daha önce hayata geçirilen başarılı çalışmalar da sergilenerek iyi örneklerin yaygınlaştırılmasına katkı sağlandı.

Projeler sunuldu, başarılı çalışmalar öne çıktı

Çalıştayın sonunda katılımcılar tarafından geliştirilen projelerin sunumları gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çeşitli kategorilerde öne çıkan çalışmalar belirlendi.

Organizasyon, öğretmenlerin sertifikalarını alması ve yeni dönem projeleri için iş birliği ağlarının kurulmasıyla sona erdi. Çalıştayın, Mersin genelinde STEM eğitimine yönelik farkındalığın artırılması ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi açısından önemli katkı sunduğu ifade edildi.