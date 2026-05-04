Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği yarışlarında Akhisarlı öğrenciler ferdi ve takım kategorilerinde önemli dereceler elde ederek göz doldurdu.

Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği yarışları 3 Mayıs Pazar günü Manisa Organize Sanayi Bölgesi MOSTEM'de gerçekleştirildi. Büyük heyecana sahne olan yarışlarda Akhisar'dan katılan öğrenciler hem ferdi hem de takım kategorilerinde önemli başarılara imza attı.

Genç A Ferdi Kızlar kategorisinde Nazife Tuncel (Namık Oğul Anadolu Lisesi) birinci olurken, Yıldız Ferdi Erkeklerde Bedirhan Kamil Karataş ikinci, Emirhan Gencer üçüncü (Şehit Hasan Acar Ortaokulu) oldu.

Yıldız Ferdi Kızlar kategorisinde İlknur Buğlem Karataş birinci (Şehit Hasan Acar Ortaokulu), Hilal Kaymaz üçüncü (Ayvazdede İHO), Miray Akcan dördüncü (Şehit Hasan Acar Ortaokulu) sırayı aldı. Yıldız Erkekler Takım ve Yıldız Kızlar Takım kategorilerinde ise Şehit Hasan Acar Ortaokulu birinciliği elde etti.

Küçük Ferdi Erkeklerde Murad Avcı birinci (Mehmet Keskinoğlu Ortaokulu), Berkay İlikhan ikinci (Ali Şefik Ortaokulu), Zafer Karakurt dördüncü (Ayvazdede Ortaokulu) olurken, Küçük Ferdi Kızlarda Elif Mira Şahin birinci (Halil Mandacı Ortaokulu), Buğlem Aydıner ikinci ve Melisa Ateş üçüncü (Ayvazdede İHO), Eflin Asya Yılmaz dördüncü (Mehmet Keskinoğlu Ortaokulu) oldu. Küçük Erkek Takım kategorisinde ise Ayvazdede İHO birinciliği kazandı.

Minik Ferdi Erkeklerde Deniz Atlas Tekin birinci (Şehit Ahmet Tezcan İlkokulu), İbrahim Çınar ikinci (Güngör Halil Mandacı İlkokulu), Eymen Uslu üçüncü (Zübeyde Hanım İlkokulu), Emir Ziyad Gökçe dördüncü (Halil Mandacı İlkokulu) olurken, Minik Ferdi Kızlarda Duygu Başar birinci (Dr. Tarık Sarı İlkokulu), Zeynep Şahin ikinci (Şehit Ahmet Tezcan İlkokulu), Elif Koç üçüncü (Misak-ı Milli İlkokulu), Azra Ece Göbet dördüncü (Şehit Ahmet Tezcan İlkokulu) oldu.

Minik Erkek Takım kategorisinde Zübeyde Hanım İlkokulu birinci, Şehit Ahmet Tezcan İlkokulu ikinci, İstiklal Şehit Mustafa Çürük İlkokulu üçüncü olurken; Minik Kız Takım kategorisinde Şehit Ahmet Tezcan İlkokulu birinci, İstiklal Şehit Mustafa Çürük İlkokulu ikinci, Zübeyde Hanım İlkokulu üçüncü sırada yer aldı.

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, organizasyon genç sporcuların performansıyla büyük beğeni topladı.