Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti olduğunu duyurdu. Düzenlenen basın toplantısında müjdeyi veren Başkan Büyükkılıç, 'Kayseri'mizin yıllarca sürdürdüğü planlı, disiplinli, sonuç odaklı spor politikasının açık bir şekilde kanıtlanması, teyidi. Artık Kayseri 2029 Dünya Spor Başkenti'dir' dedi.

Kayseri, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın proje ve yatırımlarının akabinde yoğun gayret ve girişimleri ile Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Spor Federasyonu (ACES) tarafından 2029 Dünya Spor Başkenti ilan edildi. Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, basın bilgilendirme toplantısı düzenleyerek müjdeyi kamuoyuna duyurdu. Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen, Fatih Temeltaş, Mustafa Türkmen, daire başkanları, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, kentte görev yapan basın mensupları ile Spor A.Ş. sporcuları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın başında Başkan Büyükkılıç, 28 Nisan-3 Mayıs 2026 tarihlerinde Roma'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda, Avrupa şampiyonluğu mutluluğu yaşayan milli sporcu Şehit Kemikkıran'a çiçek takdim etti.

'Kayseri bir sınava tabi tutuldu'

Daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor A.Ş. tarafından Kayseri'nin, 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı süresince yapmış olduğu çalışmaları anlatan video gösterimi izletildi. Başkan Büyükkılıç, konuşmasında, 2029 Dünya Spor Başkenti seçilme sürecinde büyük bir emek, gayret, iyi niyet ve liyakatin olduğunu vurgulayarak, 'Her şeyden önce ümit var, gayret var ve ümitsizliğe asla yer yok. Adeta Kayseri bir sınava tabi tutuldu. Biz bu süreci beklerken bir başka müjde geldi. Ankara'da Erkilet güzergahı tramvay hattıyla ilgili çalışmalar sonrası Kayseri'mize dönerken, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Beyefendi aradı. 'Başkanım, TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkentliğiniz hayırlı olsun' dedi. Hakikaten bu müjde de ayrıca bizim için sevindirici oldu şehrimiz adına. O süreci yönetirken bu arada da bu müjde geldi. Biz burada bir başarıyı anlatmak için değil, bir gerçeği ilan etmek için sizlerin huzurundayız. Sizlerle beraber bu gerçeği yaşıyoruz. Çünkü sizler de bu şehrin bireyleri olarak bizden fazla heyecan duyuyor, bu alanda yapmış olduğumuz çalışmaları takip ediyor, kamuoyunu bilgilendiriyorsunuz' şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, bu ünvan ile Kayseri'nin yıllarca sürdürdüğü planlı, disiplinli, sonuç odaklı spor politikasının açık bir şekilde kanıtlandığını ifade ederek, '2029 Dünya Spor Başkenti ünvanı merkezi Belçika Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosu bünyesinde faaliyet gösteren ACES Europe tarafından şehrimize verilmiş bir ünvandır. Bu çalışmayla ilgili bünyesinde 5 bin belediye bulunmaktadır. Elbette bir ödül değil, Kayseri'mizin yıllarca sürdürdüğü planlı, disiplinli, sonuç odaklı spor politikasının açık bir şekilde kanıtlanması, teyidi. Emeği geçen, Kayseri'mizin tüm kesimlerine huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum' diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri'nin sporla yatan sporla kalkan bir şehir haline gelmesi yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini de dile getirerek, Spor A.Ş. hizmetlerine dair şu verileri paylaştı:

'Bu şehirde spor sadece fiziksel gelişim değil, karakter inşası haline dönüşmüş durumda. Hazırım demek, iddia etmek yetmez. Bunun için de bir altyapı olsa gerek. Kayseri'de bugün sadece 1 yılda 842 bin 338 sporsevere ulaşan dev bir ekosistem var. 31 tane donanımlı spor tesisi var. 11 sosyal yaşam merkezi var. 20 tane ayrıca spor tesisi var ve 357 bin 75 vatandaşımız tesislerden doğrudan faydalanmakta. 207 bin aktif üyemiz bulunmakta. 150 binin üzerinde yıllık kullanım gerçekleşmekte. 20 braşta 27 bin 858 çocuk spor eğitimi almakta, sporcularımız 384 altın, 301 gümüş, 243 bronz olmak üzere toplam 946 madalya, 18 uluslararası başarı, organizasyon gücümüz itibariyle de yıllık 200'e yakın etkinlik, 550 bin katılımcı. Bu rakamlar bir şeyler ifade ediyor. Tam 32 tane yüzme havuzumuzun olduğunu paylaşmak isterim.'

Kayseri'nin 4 mevsim spor ürettiğini belirten Başkan Büyükkılıç, ayrıca Erciyes Kayak Merkezi ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin Kayseri için önemine dikkat çekti. Büyükkılıç, 20 Eylül 2026 tarihinde koşulacak Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na kayıtların sürdüğünü hatırlatarak, tüm sporseverleri maratona davet etti.

'Kayseri'miz sadece bir spor şehri değil dünya sahnesinde bir spor markasıdır' diyen Başkan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

'Buradan açıkça ilan ediyoruz; Kayseri hazır, Kayseri güçlü, Kayseri sistem kurmuş bir şehir ve artık Kayseri 2029 Dünya Spor Başkenti'dir.'

'Hedeflere yürümeye ve gençleri yüreklendirmeye devam edeceğiz'

Memduh Büyükkılıç, daha büyük hedeflere yürümeye ve gençleri yüreklendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekleyerek, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, basın mensupları ve süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan, ACES heyeti tarafından gönderilen, Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti olduğunun resmi belgesini Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a takdim etti. Başkan Büyükkılıç, ACES Başkanı Gian Francesco Lupattelli ve ekibine teşekkür etti.