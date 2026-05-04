Karacabey Belediyesi tarafından Yeniköy'de düzenlenen Longoz Koşusu, Pazar günü etkili olan yağışlı havaya rağmen büyük bir ilgi ve yoğun katılımla başarıyla gerçekleştirildi. Doğasıyla Türkiye'nin en özel ekosistemlerinden biri olan Longoz Ormanları, bu anlamlı organizasyonla sporun, doğanın ve dayanışmanın buluşma noktası haline geldi. Toplam 450 sporcunun katılım sağladığı organizasyonda, farklı yaş grupları ve parkur seviyelerine göre oluşturulan 25 ayrı kategoride kıyasıya bir mücadele yaşandı. Sporcular, çamur ve yağmura rağmen parkuru azimle tamamlarken, Longoz Ormanları'nın büyüleyici atmosferinde unutulmaz bir deneyim yaşadı. Zaman zaman zorlaşan parkur şartları, yarışa ayrı bir heyecan katarken sporcuların performansları izleyenlerden büyük alkış aldı.

Yarışın startı, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü S. Ayhan Sağlam tarafından birlikte verildi. Start anında sporcularla bir araya gelen Başkan Karabatı, katılımcılara başarılar dileyerek organizasyonun önemine dikkat çekti. Yarış boyunca parkur alanında bulunarak sporcuların heyecanına ortak olan Karabatı, organizasyonun her aşamasını yakından takip etti. Başkan Karabatı, organizasyonun yalnızca bir spor etkinliği olmadığını vurgulayarak, 'Karacabey'imizin doğal güzelliklerini ve Longoz Ormanlarımızın eşsiz zenginliğini sporla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yağışlı havaya rağmen böylesine yüksek bir katılımın olması, bu organizasyonun ne kadar doğru bir adım olduğunu bizlere gösterdi. Türkiye'nin dört bir yanından ilçemize gelen sporcularımız hem doğayla iç içe bir deneyim yaşadı hem de Karacabey'in misafirperverliğini gördü. Bu tür organizasyonlarla ilçemizin tanıtımına katkı sağlamaya devam edeceğiz' diye konuştu.