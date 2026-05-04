Uludağ İçecek Türk A.Ş., global büyüme stratejisi doğrultusunda Orta Doğu pazarındaki varlığını önemli bir sponsorluk anlaşmasıyla güçlendiriyor.

Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl ile Kulüp Başkanı Majesteleri Sheikh Ahmed bin Sultan bin Khalifa Al Nahyan arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Uludağ Premium markası Palm City FC'nin forma arkasında yer alacak. Bu iş birliğiyle Uludağ İçecek, markanın bölgedeki sportif görünürlüğünü ve dijital etkileşimini daha da artırmayı hedefliyor. Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, bu sponsorluğun sadece bir logodan ibaret olmadığını, markanın Dubai ve Körfez bölgesinde yoğunlaşan operasyonlarının bir yansıması olduğunu vurguladı.

Kızıl, anlaşmaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu;

'Uludağ İçecek Türk A.Ş. olarak 100 yılı aşan mirasımızı, bugün dünyanın en dinamik merkezlerinden biri olan Dubai'ye taşımanın gururunu yaşıyoruz. Kısa süre önce bölgede kurduğumuz 'Uludag Gulf Beverages LLC' şirketimizle özellikle HORECA (otel, restoran, kafe) sektöründe çok güçlü bir ivme yakaladık. Palm City FC, tıpkı Uludağ markası gibi geleneksel yapıya meydan okuyan, yenilikçi ve sınırları zorlayan bir vizyona sahip. Bu iş birliği, Dubai'deki yatırımlarımızı ve bölgeye olan inancımızı pekiştiriyor. Palm City'nin sahadaki hırsı ve dijital dünyadaki gücü, Uludağ Premium ve efsanevi gazozumuzun küresel marka yolculuğuyla mükemmel bir sinerji oluşturacak diye düşünüyorum.'

Dubai'de bir başarı hikayesi: Palm City FC

Yalnızca 365 gün içinde sıfırdan inşa edilerek futbol dünyasında bir 'startup' devrimi ortaya koyan Palm City FC, kısa sürede BAE 2. Lig şampiyonu olarak üst üste iki kez lig atlama başarısı gösterdi. Kulüp, son olarak Al Maktoum Stadyumu'nda oynanan dramatik finalde Hatta Club'ı penaltılarla mağlup ederek BAE FA Cup'ı müzesine götürdü. Başkanı Majesteleri Sheikh Ahmed bin Sultan bin Khalifa Al Nahyan liderliğinde, kraliyet desteğini modern ve yenilikçi bir vizyonla birleştiren kulüp, önümüzdeki sezondan itibaren BAE 1. Ligi'nde mücadele edecek.

Yıldızlarla dolu kadro ve dijital güç

Global influencer ve girişimci Soheil Var tarafından kurulan Palm City FC, sosyal medyadaki 400.000'i aşkın takipçisi ve aylık milyonlarca izlenmesiyle dev bir dijital markaya dönüşmüş durumda. Geçen sene kadrosunda Cristian Tello ve Premier League deneyimli Barcelona'nın eski yıldızı olan Papiss Cissé ve halen 'Sezonun Yıldızı' Alejandro Pozuelo gibi elit isimlerin forma giydiği kulüp; Khabib Nurmagomedov'dan Vincius Jnior'a kadar pek çok dünya yıldızıyla olan bağıyla da dikkat çekiyor.