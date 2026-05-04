Kars İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul başkanlığında, emniyet teşkilatının üst düzey yöneticilerinin katılımıyla 'Genel Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve birim amirleri katıldı. Toplantıda, kent genelinde yürütülen güvenlik hizmetleri kapsamlı şekilde ele alınırken, mevcut çalışmaların değerlendirilmesi yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, il genelinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik yürütülen faaliyetler hakkında birim amirlerinden bilgi aldı. Gerçekleştirilen çalışmaların sahadaki yansımaları, elde edilen sonuçlar ve belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülen uygulamalar toplantıda detaylı olarak değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, suç ve suçluyla mücadelede etkinliğin artırılması, önleyici polislik faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve vatandaşların güvenlik algısının üst seviyede tutulmasına yönelik alınabilecek ilave tedbirler görüşüldü. Kent genelinde asayişin korunması, trafik düzeninin sağlanması ve kamu düzeninin devamlılığı için planlanan yeni uygulamalar da gündeme geldi.

Öte yandan, okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri de toplantının önemli başlıklarından biri oldu. Öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla yürütülen denetimler, okul giriş-çıkış saatlerinde artırılan polis uygulamaları, servis kontrolleri ve risk analizleri kapsamlı şekilde ele alındı. Mevcut tedbirlerin yanı sıra alınabilecek yeni önlemler ve planlanan çalışmalar da değerlendirildi.

Toplantı, birimler arası koordinasyonun artırılması, sahadaki etkinliğin güçlendirilmesi ve vatandaş odaklı güvenlik hizmetlerinin daha ileri seviyeye taşınmasına yönelik kararlılık vurgusuyla sona erdi.