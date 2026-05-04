Germencik'te gençlerin sosyal medyada paylaştığı 'çöp konteyneri götürme' videosuna Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin esprili yanıtı dikkat çekerken, konteyner kısa sürede yerine bırakıldı.

Sosyal medyada yayılan 'çöp konteyneri götürme' akımına Aydın'ın Germencik ilçesindeki gençler de katıldı. 'Anısı olduğu için aldık, hakkını helal et Germencik Belediyesi' notuyla paylaşılan video kısa sürede ilgi görürken, olaya son noktayı Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci koydu. Gençlerin paylaşımına esprili bir dille yanıt veren Başkan Zencirci, yaptığı yorumda, 'Sizin hatıralarınız çöp kovasına sığacak kadar az değildir. Konum atın, kamyon göndereyim. Şimdi aldığınız konteyneri yerine bırakın da aramız bozulmasın' ifadelerini kullandı. Başkanın mizahi yaklaşımı sosyal medyada beğeni toplarken, yapılan yorumun ardından gençlerin konteyneri aldıkları yere geri bıraktığı öğrenildi.