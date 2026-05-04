Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir evde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve tarihi eser ele geçirildi.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince T.A. (50) isimli şahsın Yaykın Mahallesi'ndeki ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğu ve ticaretini yaptığı tespit edildi.

Adreste yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız seri numarasız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız seri numarasız yivli havalı av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet tabanca üst kapak takımı, 68 adet 9 mm tabanca fişeği, 3 adet 9 mm kuru sıkı tabanca fişeği, 8 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği, 1 adet sustalı bıçak, 16 adet tarihi sikke olduğu değerlendirilen obje, 3 bin 245 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 2 adet cep telefonu ele geçirilerek el konuldu.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.