Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Nisan 2026 ile 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 104 aranan şahıs yakalanırken, 42 kişi tutuklandı.

Kent genelinde sürdürülen asayiş çalışmalarında toplam 29 bin 842 şahıs sorgulandı. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu çeşitli suçlardan aranan 104 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Şüphelilerden 42'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yapılan çalışmalar kapsamında 67 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Siber suçlarla mücadele ve sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde ise 46 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlarını sürdüren ekipler, 186 bin 442 gram uyuşturucu madde ile 436 adet sentetik ecza ele geçirdi. Ayrıca 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği/pompalı tüfek ve 36 adet fişeğe el konuldu. Trafik denetimlerinde ise 21 bin 554 araç ve motosiklet sorgulanırken, kurallara uymadığı tespit edilen 257 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 4 bin 857 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nün kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.