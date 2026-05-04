Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı kırsal Ürünlü Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Nuran Öz, evinin önündeki taş fırında annesinden öğrendiği ekşi maya köy ekmeğini yaparak büyük fırınlara meydan okuyor. 1250-1300 gram ağırlığındaki ekmeği 70 liradan satan Öz, hem sağlıklı hem de uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor.

Çocukluğunda annesinden ekşi maya köy ekmeği yapımını öğrenen Öz, annesinin vefatından sonra ablalarıyla birlikte kendi tüketimleri için ekmek yapmaya devam etti. Son 8 yıldır ise satmak amacıyla üretime başladı. Öz, 'İki küçük köy fırınım var. Önceden Bursa'nın birçok köyünde olurdu, şimdi pek kalmadı ben ve komşum yapıyor satmak amaçlı' dedi.

Öz, ekmeğinin sırrını mutlaka ekşi maya kullanılmasına bağlıyor ve 'Bugünün hamurundan bırakıyorum ekşidikten sonra dolaba alıyoruz. Aynı hamurdan sürekli üretiyoruz ekşi mamayı. Sabah tekrar hamur yoğuruyoruz. Bu döndü hergün devam ettiği için ekşi mayamız eksik olmuyor' ifadesini kullandı.

İki taş fırınının olduğunu ve aynı anda 55 ve 57 ekmek pişirebildiğini anlatan Öz, haftada 20 çuval un bitirdiğini ve talebe göre haftada farklı sayılarda ekmek çıkardığını kaydetti.

Bursa'nın dört bir tarafından hatta şehir dışından bile ekmek almak için gelenler olduğunu belirten Öz, 'Bizi duyanlar, ekmeği tadanlar geliyor, şehir dışından bile gelenler oluyor. Benden alıp il dışına hatta yurt dışına gönderenler oldu. İsviçre, Avusturya ve Almanya'ya gönderenler oldu' diye konuştu.

Ekmeğin sağlıklı yapısı ve bozulmaması da tüketicilerin ilgisini çekiyor. Öz, 'Benden sürekli ekmek alan gıda mühendisleri var. Benden alıp bazı noktalarda arabasıyla satanlar var' ifadelerini kullandı.

Büyük fırınlardaki ekmeklerin ekşi maya olup olmadığı konusunda şüpheleri olduğunu dile getiren Öz, 'Fırınlarda 100 liradan aşağıya satılmıyor. Onların da ekşi maya olup olmadıkları belli değil' dedi.

Bilinçli tüketiciler, sağlıklı ve uygun fiyatlı olan Öz'ün ekşi maya köy ekmeğini tercih ediyor. Nuran Öz, geleneksel lezzeti yaşatarak ve büyük fırınlara rakip olarak başarı hikayesi yazmaya devam ediyor.