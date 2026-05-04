Doğu Anadolu Bölgesi'nde doğal olarak yetişen ve şifalı bitkiler arasında gösterilen yemlik otu, Malatya'da sezonun başlamasıyla birlikte yoğun ilgi görüyor.

Marketlerde kilogram fiyatı 400 ile 600 TL arasında değişen yemlik otunun bağırsak sağlığı ve tansiyona iyi geldiği belirtilirken vatandaşlar tarafından genellikle lavaş ekmek arasına konularak tüketiliyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Aliçeri Mahallesi'nde yaşayan Aliseydi Maskar yemlik otunun şifa kaynağı olduğunu ifade ederek 'Emekliyim. Yazları buraya geliyoruz kayısı bahçelerimiz var. 6 ay burada yaşıyoruz. Bu süreçte yeni çıkan otlarla birlikte yemlik otu topluyoruz. Bu tamamen bir şifa deposu' dedi

Yemlik otuna yoğun talep olduğunu da ifade eden Maskar, 'Dışarıda kilogramı 400 ile 600 liraya satılıyor. Buraya gelen misafirlerimize de ikram ediyoruz. Çevre illerden de dostlarımız sürekli yemlik otu istiyor. Yetiştirmekte zorlanıyoruz, yetiştirebildiğimiz kadarıyla göndermeye çalışıyoruz' diye konuştu.