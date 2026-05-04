Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Sibel Çağlar, koruma altındaki çocuklar ile anlamlı buluşma gerçekleştirdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar'ın eşi aynı zamanda Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanlığı Başkanı Sibel Çağlar, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek koruma altındaki çocuklarla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında çocuklarla yakından ilgilenen Sibel Çağlar, çeşitli etkinlikler eşliğinde çocuklarla vakit geçirdi. Çocuklara hediyeler verilirken, keyifli anlar yaşandı.

Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Sibel Çağlar, 'Bizim için en büyük görev, o küçük kalplerdeki tebessümü korumaktır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın; sevgiyle büyüdüğü, güvenle hayal kurduğu ve her adımda devletimizin şefkatini hissettiği bir yarın için biz hep buradayız. Çünkü biz, büyük bir aileyiz' dedi.