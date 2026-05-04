Bilecik'in Osmaneli ilçesinde define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli ilçesine bağlı Belenalan Köyü mevkiinde, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen M.K., R.G., O.D., H.H.D. ve G.O. isimli 5 şüpheli olay yerinde suçüstü yakalandı. Şüphelilere ait çeşitli kazı malzemeleri ele geçirilirken, malzemelere el konuldu.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.