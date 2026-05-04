Bilecik'te düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Çengeller Köyü'nde gerçekleştirilen Hıdırellez Şenliği kapsamında görev yapıldı. Etkinlikte 3 asayiş timi olmak üzere toplam 8 personel görevlendirildi, yaklaşık 400 vatandaşın katılımıyla şenlik gerçekleştirildi. Şenlik alanında jandarma ekiplerince vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda broşür dağıtılırken, köy konağına da bilgilendirici afiş asıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, vatandaşların huzur ve güvenliği için benzer etkinliklerde çalışmaların sürdürdüğü belirtildi.