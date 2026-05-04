U19 PAF Ligi 32. haftada Kayserispor evinde oynadığı maçta Eyüpspor'a 4-2 mağlup oldu.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Muhammed Emin Vural, Sinem Özpınar, Aykut Cem Bulut
Kayserispor U19 PAF: Yahya Berat Alemdar, Aras Çelik, Necip Özer, Burak Erkan, Ataol Taylan Karapınar, Görkem Gönen, (Talha Yaşar dk.46), Arda Kaya, (Enes Tulgay dk.28), Enes Melih Gökçek, Alihan Şeker, (Ahmet Hüseyin Altun dk.63), Eralp Çam, (Efe Mikail Kenan Kulaksız dk.73), Arda Burak Avcı, (Mahmuthan Polat dk.46)
Eyüpspor U19 PAF: Kerim Yerlikaya, Ömer Bedir Kara, Ömer Efe Ay, (Kaan dk.62), Ömer Faruk Uğurlu, (Rıdvan dk.81), Halil İbrahim, Burak Işık, Ertuğrul Bedir, (Eren Aydoğdu dk.71), Sabri Burak, (Talha dk.62), Christ Otiniel Sadıa, Mert Orman, Ömer Ahmet
Goller: Efe Mikail Kenan Kulaksız (dk.90+1), Ataol Taylan Karapınar (dk.90+3) (Kayserispor U19 PAF), Christ Otiniel (dk.15 ve 50), Ömer Faruk Uğurlu, (dk.36), Dk.83 Eren Aydoğdu (dk.83) (Eyüpspor U19 PAF)