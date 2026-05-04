Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayezit, kalan 2 maçta kazanıp kümede kalacaklarını ifade etti.

Kayserispor, ligin 32. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçı değerlendiren Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayezit, 'Bugün kötü başladık. Ama sonradan dengeledik. Kazanmalıydık. Taraftarımız inanılmaz destek oldu. Onlardan özür dileriz. Üzgünüz' dedi.

Bayezit, 'Ben 5 yıldır buradayım. 'Kayserispor öldü' denirken defalarca kurtulmuştur. İnanıyoruz ki son 2 maç savaşıp kazanarak yine ligde kalacağız' diye konuştu.