Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Ahmetler Mahallesi'nde Hıdırellez etkinlikleri kapsamında düzenlenen yağmur duası programında vatandaşlar kuraklığa karşı el açtı, bereketli bir sezon için dua etti.

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Ahmetler Mahallesi'nde, baharın müjdecisi Hıdırellez kapsamında yağmur duası programı düzenlendi. Mahalle meydanında gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mahalle muhtarlığı öncülüğünde düzenlenen programda, birlik ve beraberlik içerisinde kuraklık endişesine karşı dualar edildi. Vatandaşlar, bereketli bir tarım sezonu için hep birlikte ellerini semaya açtı.

Program kapsamında kazanlarda hazırlanan yemekler katılımcılara ikram edilirken, etkinlik dayanışma ve paylaşma örneği sergiledi.

Ahmetler Mahallesi Muhtarı Ercan Özer, yaptığı konuşmada bu tür etkinliklerin toplumsal birlikteliği güçlendirdiğine dikkat çekerek katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Hıdırellez vesilesiyle düzenlenen yağmur duası programı, yapılan duaların ardından sona erdi.