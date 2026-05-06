Kapadokya Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Sürdürülebilirlik Zirvesi, iki gün süren etkinliklerin ardından tamamlandı. Zirvede geri dönüşüm, sıfır atık, afet yönetimi ve çevresel farkındalık konuları ele alınırken, zirvenin en dikkat çeken bölümü ise öğrencilerin hazırladığı sürdürülebilir moda defilesi oldu.

Kapadokya Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilen Sürdürülebilirlik Zirvesi, farklı disiplinlerden akademisyenleri, öğrencileri ve uzman isimleri bir araya getirdi. Üniversitenin sürdürülebilirlik alanında 2019 yılından bu yana yürüttüğü çalışmaların bir sonucu olarak hayata geçirilen organizasyonun koordinasyonu Kapadokya Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Selda Öztürk ile Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Sinan Akıllı tarafından yürütüldü. Zirvenin ilk gününde düzenlenen oturumlarda 'Değişen Dünyada Sürdürülebilirlik', 'Yeşil Kampüs Ama Nasıl?' ve 'Eko-Anksiyeteyi Anlamak ve Yönetmek' başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. Katılımcılar sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda toplumsal ve bireysel boyutlarını da değerlendirme fırsatı buldu. Günün ikinci yarısında ise öğrencilerin hazırladığı 'Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm' sergisi açıldı. Atık malzemelerin yeniden işlenerek farklı tasarımlara dönüştürüldüğü sergi yoğun ilgi gördü.

Zirvenin ikinci gününde ise sürdürülebilirliğin kurumsal yönetim boyutu ile afet yönetimi konuları ele alındı. Günün sonunda düzenlenen sürdürülebilir moda defilesi ise etkinliğe damga vurdu. Kullanım ömrünü tamamlamış kot kumaşlar, eski kıyafetler ve farklı geri dönüştürülebilir materyaller kullanılarak hazırlanan tasarımlar, öğrenciler tarafından podyuma taşındı. Öğrencilerin tamamen kendi hayal güçleriyle hazırladığı kıyafetler, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Eski pantolon paçaları kollara dönüşürken, kullanılmayan kot ceketler elbiseye, parçalanmış kumaşlar ise yeni aksesuar ve detaylara dönüştürüldü.

Dr. Öğr. Üyesi Selda Öztürk, sürdürülebilirliğin artık hayatın merkezinde yer aldığını belirterek, 'Üniversite olarak 1. Sürdürülebilirlik Zirvesi'ni hayata geçirdik. Öğrencilerimizin bu süreçte çok büyük katkıları oldu. İki gün boyunca sürdürülebilirlik, sıfır atık ve geri dönüşüm üzerine alanında uzman isimlerle bir araya geldik. Bu bizim öğrencilerimiz için çok önemsediğimiz bir konu' diye konuştu.

Kapadokya Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Topluluğu Başkanı Seçil Ertaş da üniversitenin bu alanda yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirterek, sürdürülebilirlik bilincini öğrenciler arasında yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Defilede yer alan öğrencilerden Sultan Rukiye İşli, tasarımlarında eski kıyafetleri değerlendirdiklerini belirterek, 'Arkadaşlarımızın ailelerinden ve büyüklerinden temin ettiğimiz eski kıyafetleri kendi kıyafetlerimizle birleştirdik. Herkes yaptığı tasarıma kendi ruhunu ve enerjisini yansıttı' dedi.

Kendi tasarladığı kıyafetle dikkat çeken Emre Gürekkaya, hazırladığı tasarımda pantolon bacaklarını kol olarak kullandığını söyledi. Mina Karaotçu da ellerindeki eski materyalleri ve kot kıyafetleri değerlendirerek farklı elbiseler ortaya çıkardıklarını ifade etti. Erkek kot pantolonundan yararlanarak kendisine özgün bir elbise hazırlayan Karaotçu, geri dönüşümün sınır tanımadığını gösterdi.

Kazakistanlı öğrenci Birganym Yermaktan ise eski kot kumaşlar üzerine kendi kültürüne ait detayları işleyerek tasarımına farklı bir kimlik kazandırdı. Defilede yer alan kıyafetler, yalnızca geri dönüşüm değil aynı zamanda kültürel çeşitliliğin de yansıması oldu.

Yaklaşık bir ay süren hazırlık sürecinin ardından ortaya çıkan tasarımlar, geri dönüşümün yalnızca çevreyi korumak değil, aynı zamanda farklı düşünce üretimini desteklemek açısından da önemli olduğunu ortaya koydu. Kapadokya Üniversitesi, düzenlediği 1. Sürdürülebilirlik Zirvesi ile hem akademik hem de uygulamalı çalışmaları bir araya getirerek, bölgesel ölçekte örnek bir organizasyona imza attı.