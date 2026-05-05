Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen Vakti Kuşanmak adlı yıl sonu sergisi yoğun ilgi gördü. Okulun Salonunda düzenlenen sergiye, başka okullardan da katılım olurken, görücüye çıkan filografiden kabak işlemeye ve ebruya kadar yüzlerce ürün yoğun ilgi gördü.

Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen yıl sonu sergisinin açılışını Kaymakam Cumali Atilla, Müftü Mehmet Tüfekçioğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni birlikte yaparken, öğrencilerin yıl boyu hazırladıkları ürünlerde yoğun ilgi gördü. Sergiyi gezen Kaymakam Cumali Atilla, öğrencilerle sohbet ederken, hepsine teşekkür etti. Öğrenciler yıl boyu hazırladıkları ürünleri sergilerken, bir taraftan da filografi, ağaç yakma ve ebru yaptı. Başka okullardan gelen öğrencilerde sergileri gezip, stantlarda görevli arkadaşlarından bilgiler aldılar. Sergide görev alan öğrencilerde mutluluklarını dile getirdi. Öğrencilerden Rana Mısra;' Okulumuzda farklı farklı sunumlar hazırladık. Kanaviçelerin üzerine hadis ve ayetler yaptık. Amacımız bütün öğrencilere namazı daha çok sevdirmek. Onun ne kadar önemli olduğunu göstermekti' dedi. Muhammet Gök de, ' Biz de okulumuzdaki etkinlikte itikaf panosu ile yer aldık. Kaymakam beyde geldi gördü. Gezdi. Hoşlarına gitti. Beğendiler yani. Allah, nasip ederse bu tür etkinliklerde rol almaya devam edeceğiz' dedi. Atiye Coşkun ise,' İmanımızı güçlendirmek için din anlamında namaz ve daha çok ibadetlerle alakalı etkinliklerimiz vardı. Oklumuz Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu Lisesinde sergiler açtık. Arkadaşlarımız teker teker sunumlar yaptı. Diğer okullardan da gelenler vardı' diye konuştu. Din bilgisi ve ahlak dersleri öğretmeni Talha Kuzu da, ' Vakti Kuşanmak adı altında bu gün sergilerimiz vardı. Birçok ürünler ortaya koyduk. Öğrencilerimiz birbirlerinden farklı birçok ürünü ortaya koydular. Hepsi birbirinden güzel. Hepsinin düşündüğü fikirleri sanatları ve zihinleri ile birlikte birleştikleri zaman ortaya mükemmel eserler ortaya çıktı. Bu gün burada bir çok okuldan gelen öğ4rencilerle birlikte sergileri açtık. Emeği geçen bütün öğrencilerimize ve onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum' dedi.