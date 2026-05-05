Çanakkale'de jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 101 şüpheli yakalanırken 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında 65 bin 151 şahıs ve 61 bin 217 araç sorgusu yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 101 aranan şüpheli ve 12 araç yakalandı.

Jandarmanın Dedektifleri JASAT tarafından ise, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Nafaka Hükümlerine Uymamak' suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Basit Yaralama' suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Ekipler tarafından; 'Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan 50 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Kasten Yaralama Neticesinde Ölüme Neden Olma' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Mühür Bozma' suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Kültür Varlıkları Bulmak Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı ve Sondaj Yapmak' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı.

'Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Tahsis Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 28 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Kasten Adam Öldürme' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli, 'Silahlı Tehdit' suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanılarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve On İki Yaşını Tamamlamış Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan 28 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli daha yakalandı.

Ekiplerin yaptığı açıklamalar sonucu çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik 83 şüpheli ile birlikte toplam 101 şüpheli gözaltına alındı. 101 şüpheliden 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.