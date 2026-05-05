Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Gurul'da eski başkanlardan Aziz Yıldırım'a aday olması konusunda sarı-lacivertli camiadan baskı var.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Gurul'da yeni başkanını seçecek. Mevcut yönetimin geçtiğimiz günlerde seçim kararı alması sonrası adaylar çalışmalarına başlarken, ismi en kuvvetli olarak gündeme düşen Mehmet Ali Aydınlar bugün itibarıyla aday olmayacağını duyurdu. Eski başkanlardan Aziz Yıldırım da kurmaylarıyla toplantı yaparak, iki gün içerisinde bir karar alacağı ve bu kararı basına açıklayacağı öğrenildi.