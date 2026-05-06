Kayseri'de yatak üretiminin yapıldığı okulda öğrenciler artık yatak yaylarını da kendi üretecek.

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ürettikleri yataklar ile başarılı işler yapan öğrenciler için müjdeli haber geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Güçlü İstihdam Projesi kapsamında okula çift yaylı paket yay makinesi ve dijital paket yay dizgi makinesi hattı kuruldu. Öğrenciler artık ürettikleri yataklarda kullanılan yayları da kendileri üretecek.

Okulu ziyaret ederek incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 'Okulumuz bölge okulu statüsünde bir okul. Daha önce yatak sistemlerinin tüm parçalarını üretebilecek bir kapasiteye sahipken, ORAN Kalkınma Ajansı ile birlikte SOGEP kapsamında yapmış olduğumuz Güçlü İstihdam Projesi kapsamında okulumuzda bundan böyle yay üretimine de geçmiş oluyoruz. Buradaki makinelerimiz bugün itibariyle çalışmaya başladılar. Artık bir yatağın tüm üretim süreçlerini çocuklarımıza öğretecek ve üretecek kapasitedeyiz. Biz burada üretimden ziyade kendi içimize dönük eğitim faaliyeti yapıyoruz. Böylelikle buradan yetişen çocuklarımızın yatak üretimi ile alakalı tüm becerilere sahip olarak mezun olmalarını sağlamak, mezun olduktan sonrada güçlü bir istihdam alanı oluşturmak gibi düşüncemiz var. Buradan mezun olan çocuklarımız yatak üretimi ile alakalı tüm becerilerle donanarak iş gücü piyasasında yerlerini alacaklar. Bundan dolayı çok mutluyuz. Projede emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.