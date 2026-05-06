Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin eşsiz şehir manzarasıyla dikkat çeken Erkilet Millet Bahçesi'ndeki şehrin tescilli markası Kafe Sinan'ın çalışmalarını inceledi.

Kayserililerin hizmetine sunulan Millet Bahçesi'nde doğa, manzara ve huzur bir arada olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, yeni alanları ve yakında açılacak Kafe Sinan'la bu yaz da yoğun ilgi göreceğini ve seyir terası inşaatına da önümüzdeki günlerde başlayacakları müjdesini verdi. Şehrin panoramik olarak en güzel izlenebildiği noktalardan biri olan Erkilet Millet Bahçesi'nin geçtiğimiz yaz yoğun ilgi gördüğünü hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, bu yıl yapılan yeni eklentilerle kapasitenin daha da artırıldığını belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet Millet Bahçesi'nin Kayseri'nin yeni gözdesi hâline geldiğini vurgulayarak, 'Kıymetli hemşehrilerim, hayırlı günler diliyorum. Şehrin en havalı noktasındayız. Erkilet Millet Bahçesi'nde müthiş bir Erciyes manzarası. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında yoğun bir şekilde kullanılan, hatta tabiri caizse dolup taşan bir mekândı burası ve bu sene yapmış olduğumuz yeni eklenti alanlarıyla birlikte daha fazla piknikçilere hizmet verebilecek, farklı etkinlikler yapılabileceği, kampların yapılabileceği bir mekân hâline geldi. Allah nasip ederse, inşallah bu yaz da burası dolup taşacak. Şehirde yaşayan hemşehrilerimizin nefes alabilecekleri, rahat bir ortamda çocuklarıyla geldikleri zaman ailece eğlenebilecekleri, vakit geçirebilecekleri bir piknik alanı olarak hizmet verecek. Tabii ki bunlarla sınırlı kalmayacak. Kocasinan Belediyesi'nin yapacağı farklı etkinliklere de bu içinde bulunmuş olduğumuz mekân ev sahipliği yapmış olacak. Ama bununla birlikte bu bölgede gelip piknik yapan vatandaşlarımızın bir beklentisi vardı. Burada bir kafeterya hizmetinin olması ve inşaat alanı içerisinde de inşallah bir kafeterya da hizmet vermeye başlayacak. Ama en önemlisi, buranın önünde yapılacak olan bir seyir terası. Onun inşaatına da önümüzdeki günlerde başlayacağımızın müjdesini şimdiden vermiş olalım. Yani Erkilet Millet Bahçesi dolu dolu bir yaza şimdiden hazırlanıyor.' ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar ise Erkilet Millet Bahçesi'ni kazandırdığı için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, 'Şehrin panoramik görüntüsünün en iyi olduğu yerden Kayseri'mizi izliyoruz. Çocuklarımız halı sahada eğlenirken biz de eşsiz manzara eşliğinde keyifli vakit geçiriyoruz. İyi ki burası yapılmış. Başkanımızdan Allah razı olsun.' diye konuştu.